因剧情太黄太暴力？《Return》被观众告了！
韩剧 2018年1月26日 星期五08:00 Rui
SBS辛水木剧《Return》正在热播中，因高贤贞的出演和集悬疑、不伦恋、吸毒等重口味元素於一体而让观众们看的十分过瘾。 然而才播到第6集，观众们又爆出不满，原因竟是觉得剧情太黄太暴力。
据放送通信审议委员会透露，截止至25日，放送委接到超过20件关於《Return》的信访留言，指出《Return》剧情太过情色和暴力。
其实17日的首播中，就有观众因为内容过於暴力和色情而不满。 第1集为突显出姜仁浩（朴基雄 饰）、吴泰锡（申成禄 饰）、金学范（奉太奎 饰）、徐准熙（尹仲勋 饰）等上流社会恶党4人帮纸醉金迷、物欲横流的私生活而突出描写了几人外遇、吸毒的模样。 剧中几人将女性视为商品的行为被指将性商品化。
而24日播出的第6集中，吴泰锡、金学范等为了掩饰罪行甚至不惜想要杀害朋友徐准熙，剧情走向太过出格。 然而，即使剧情备受诟病，但《Return》第6集仍创下了14.1%的收视率，稳居同档剧榜首。
除此之外，《Return》还深陷抄袭电影《The Loft》风波中，但剧组解释不能因为空间设定和杀人案件就说两部作品相似，杀人案件只是剧情描述的媒介，所要传递的资讯和电影完全不同。
「图：《Return》」
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留言/评论
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的確是韓劇少見的場景，有點像美劇，看第一集感覺4個有錢人有點誇張，但現實可能是更囂張？！
10小时前
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