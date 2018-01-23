金裕贞确定出演《先热情地清扫吧》 有望再次搭档宋再临
韩剧 2018年1月23日 星期二09:39 Sani
金裕贞将出演JTBC新月火剧《先热情地清扫吧》，饰演不爱打扫的求职生，对手戏演员很有可能是宋再临哦！
这部剧改编自2013年开始连载的同名人气网漫，女主角吉五雪是一位求职生，超有热情、积极向上，但却很讨厌打扫卫生；偏偏男主角张善洁是清扫公司的CEO，把清洁看得比命还重要。
（图源：网路）
金裕贞饰演吉五雪，这将是她踏入成年后的第一个角色！ 吉五雪一直在找工作，各种兼职都做了个遍，残酷艰险的现实生活令她无暇谈恋爱，就连保持清洁都成了奢侈品，天天穿著膝盖变形的旧运动裤走来走去，卫生观念趋近於零。
而这样的她，却偏偏进了一家专门做清扫服务的公司，CEO还有洁癖！ 於是，「人类大改造」计画就此开始......
（图源：TV DAILY）
同时，演员宋再临也透过所属社表示：「接到了《先热情地清扫吧》出演邀约，正在积极讨论。 」宋再临接到的是网漫原著中没有的新角色「崔君」，如果接拍，这将是他在去年4月的《我们的甲顺》之后时隔一年回归小萤幕。
（图源：JTBC）
金裕贞和宋再临在2012年的《拥抱太阳的月亮》中就有过合作，不知这一次能否再度搭档呢？
（标题图：TV DAILY，JTBC）
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