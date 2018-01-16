SJ《Super TV》七分鐘預告！來報告節目形式的他們，到最後變成要與PD們組成CP？

日前XtvN宣布，Super Junior將推出新團體綜藝節目《Super TV》，在昨日也公開了長達7分鐘的預告。

會有《Super TV》要追朔回之前播出的《SJ Returns》，播出後就讓許多人要求要製作單獨綜藝，後來利特也在簽售會上講了在準備以Super Junior為命名的單獨節目。這天成員們也穿著西裝來到tvN辦公室，要準備報告著節目的企劃。



首先介紹了成員們，還列出了各自的「特別事項」。利特：「對著自家狗狗也會用主持腔的主持癮者」、神童：「以食為天的男人，吃得多工作也認真」、銀赫：「退伍後，孤軍奮戰的在尋找處於緩衝階段的綜藝感」、希澈：「日漸精進的綜藝感，在多個節目中活躍」、藝聲：「瞬間釋放喜怒哀樂，成員們也招架不住」、東海：「太害羞了，所以沒有到場」。



因為要報告PTT，需要有人在筆電點擊翻頁，但銀赫只會按到下一頁，不會返回上一頁。開始進行彩排，但銀赫亂按開關，還讓投影幕捲了上去ＸＤ



好不容易（真的）進行了彩排，介紹了節目的形式與等等的流程。最後神童問：「今天會有幾名PD來呢？」利特回答：「會有7名PD出席。」希澈竟然說：「這個節目有這麼重要嗎？需要有這麼多PD來。」



為了輕鬆一點，還提議要讓PD們做個第一印象的投票「自己正在執導的節目中，最想要邀請的成員」，藝聲還提議：「湊成一對的話，兩個人坐在一起怎樣？」神童聽到也說：「要不穿插著坐吧！PD～成員～PD～成員。」



而《Super TV》將在1月26日播出，大家到時候一定要記得收看啊！





（圖：XtvN）

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