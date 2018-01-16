SJ《Super TV》七分钟预告！来报告节目形式的他们，到最后变成要与PD们组成CP？

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日前XtvN宣布，Super Junior将推出新团体综艺节目《Super TV》，在昨日也公开了长达7分钟的预告。

会有《Super TV》要追朔回之前播出的《SJ Returns》，播出后就让许多人要求要制作单独综艺，后来利特也在签售会上讲了在准备以Super Junior为命名的单独节目。这天成员们也穿著西装来到tvN办公室，要准备报告著节目的企划。



首先介绍了成员们，还列出了各自的「特别事项」。利特：「对著自家狗狗也会用主持腔的主持瘾者」、神童：「以食为天的男人，吃得多工作也认真」、银赫：「退伍后，孤军奋战的在寻找处於缓冲阶段的综艺感」、希澈：「日渐精进的综艺感，在多个节目中活跃」、艺声：「瞬间释放喜怒哀乐，成员们也招架不住」、东海：「太害羞了，所以没有到场」。



因为要报告PTT，需要有人在笔电点击翻页，但银赫只会按到下一页，不会返回上一页。开始进行彩排，但银赫乱按开关，还让投影幕卷了上去ＸＤ



好不容易（真的）进行了彩排，介绍了节目的形式与等等的流程。最后神童问：「今天会有几名PD来呢？」利特回答：「会有7名PD出席。」希澈竟然说：「这个节目有这么重要吗？需要有这么多PD来。」



为了轻松一点，还提议要让PD们做个第一印象的投票「自己正在执导的节目中，最想要邀请的成员」，艺声还提议：「凑成一对的话，两个人坐在一起怎样？」神童听到也说：「要不穿插著坐吧！PD～成员～PD～成员。」



而《Super TV》将在1月26日播出，大家到时候一定要记得收看啊！





（图：XtvN）

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