2018最高顏值韓劇《四子》台詞排練照公開，朴海鎮&NANA的這一部很值得期待啊～

朴海鎮一人分飾四角，跟絕美的八色鳥NANA合作，小編超期待這一齣的～！（主要演員都很帥啊！！！）

新劇《四子》堪稱2018年顏值最高的電視劇，主要演員有朴海鎮、NANA、郭時暘、李己雨、NU’EST Ren（崔珉起）…等全新陣容，還有實力派朴根瀅、金昌完等大前輩坐鎮，陣容相當華麗。

《四子》由《來自星星的你》張太侑導演以及《Miss Wife》、《所以，和黑粉結婚了》金帝榮編劇共同打造，故事講述失去愛人的重案組刑警呂璘（NANA 飾），意外遇上了性格迥異的四胞胎（朴海鎮 飾），而發生了一連串懸疑浪漫的推理故事，朴海鎮在此劇將一人分飾四角。

▼去年公開的男女主角黑影海報



台詞排練是在去年12月中旬在首爾舉行，由張太侑導演領軍，男主角朴海鎮一開始自我介紹就說：「大家好！我是飾演日勳、CHEN、東進、米卡…導演，對嗎？還有嗎？…這些角色的朴海鎮。」幽默發言，立刻引來全場大笑，現場氣氛瞬間融洽了起來。



之後，飾演會長角色的朴根瀅前輩說：「希望大家能在表演時，對角色本身和台詞多多思考，唯有了解角色，說出來的話才會變成真正的台詞。」發表的一席話希望能讓後輩們有所領會。

▼Ren在個人IG上公開了與朴海鎮的合照，照片完全自體發光啊～！



本劇預計於上半年播出。

（圖自：Mountain Movement／glorypath．IG）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究