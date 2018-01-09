2018最高颜值韩剧《四子》台词排练照公开，朴海镇&NANA的这一部很值得期待啊～

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朴海镇一人分饰四角，跟绝美的八色鸟NANA合作，小编超期待这一出的～！（主要演员都很帅啊！！！）

新剧《四子》堪称2018年颜值最高的电视剧，主要演员有朴海镇、NANA、郭时阳、李己雨、NU’EST Ren（崔珉起）…等全新阵容，还有实力派朴根滢、金昌完等大前辈坐镇，阵容相当华丽。

《四子》由《来自星星的你》张太侑导演以及《Miss Wife》、《所以，和黑粉结婚了》金帝荣编剧共同打造，故事讲述失去爱人的重案组刑警吕璘（NANA 饰），意外遇上了性格迥异的四胞胎（朴海镇 饰），而发生了一连串悬疑浪漫的推理故事，朴海镇在此剧将一人分饰四角。

▼去年公开的男女主角黑影海报



台词排练是在去年12月中旬在首尔举行，由张太侑导演领军，男主角朴海镇一开始自我介绍就说：「大家好！我是饰演日勋、CHEN、东进、米卡…导演，对吗？还有吗？…这些角色的朴海镇。」幽默发言，立刻引来全场大笑，现场气氛瞬间融洽了起来。



之后，饰演会长角色的朴根滢前辈说：「希望大家能在表演时，对角色本身和台词多多思考，唯有了解角色，说出来的话才会变成真正的台词。」发表的一席话希望能让后辈们有所领会。

▼Ren在个人IG上公开了与朴海镇的合照，照片完全自体发光啊～！



本剧预计於上半年播出。

（图自：Mountain Movement／glorypath．IG）

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