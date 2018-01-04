《朝鮮名偵探3》角色海報曝光，最帥的是金智媛

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《朝鮮名偵探：吸血怪魔的秘密》是電影《朝鮮名偵探》系列的第三部，由金明民、吳達洙、金智媛、李民基和金汎主演。 延續了之前的搞笑懸疑風格，將於2月爆笑上映。

為了解決疑惑的吸血連續殺人案而再次團聚的名偵探金鎮（金明民 飾）和西弼（吳達洙 飾），與失去記憶的女人（金智媛 飾）一起破案探險的喜劇片。



▲飾演金鎮的金明民，老戲骨之一。



▲飾演西弼的吳達洙，老戲骨之二。



▲繼第一部的韓志旼、第二部的李沇熹之後，第三部的重要女性角色由金智媛飾演。 帥得不說都認不出是《三流之路》裡的金智媛吧？ 比在《太陽的後裔》裡演的軍醫角色更帥了！



▲在最近終映的《今生是第一次》中，飾演男主的李民基。 好久不見的李民基，熒屏熒幕雙回歸嘛~



▲轉型硬漢之後的金汎更加引人矚目，留著鬍鬚是不是更加陽剛帥氣？

網友們對《朝鮮名偵探》系列的評價呈兩極分化，好評的網友覺得爆笑，差評的網友覺得劇情不給力。 所以估計愛看喜劇片的親們會喜歡，而注重劇情的親們會皺眉頭。 不管會怎樣，還是挺期待的，畢竟大牌演員陣容夠豪華嘛，是吧？



另外《朝鮮名偵探3》在1月3日舉辦了製作發佈會，並發佈了電影預告片，預計之後也會有不斷的宣傳攻勢。 一起期待2月上映吧！

圖：Showbox、TVDaily

ZJM/文

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