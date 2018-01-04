《朝鲜名侦探3》角色海报曝光，最帅的是金智媛
电影 2018年1月5日 星期五14:00 ZJM
《朝鲜名侦探：吸血怪魔的秘密》是电影《朝鲜名侦探》系列的第三部，由金明民、吴达洙、金智媛、李民基和金泛主演。 延续了之前的搞笑悬疑风格，将於2月爆笑上映。
为了解决疑惑的吸血连续杀人案而再次团聚的名侦探金镇（金明民 饰）和西弼（吴达洙 饰），与失去记忆的女人（金智媛 饰）一起破案探险的喜剧片。
▲饰演金镇的金明民，老戏骨之一。
▲饰演西弼的吴达洙，老戏骨之二。
▲继第一部的韩志旼、第二部的李沇熹之后，第三部的重要女性角色由金智媛饰演。 帅得不说都认不出是《三流之路》里的金智媛吧？ 比在《太阳的后裔》里演的军医角色更帅了！
▲在最近终映的《今生是第一次》中，饰演男主的李民基。 好久不见的李民基，荧屏荧幕双回归嘛~
▲转型硬汉之后的金泛更加引人瞩目，留著胡须是不是更加阳刚帅气？
网友们对《朝鲜名侦探》系列的评价呈两极分化，好评的网友觉得爆笑，差评的网友觉得剧情不给力。 所以估计爱看喜剧片的亲们会喜欢，而注重剧情的亲们会皱眉头。 不管会怎样，还是挺期待的，毕竟大牌演员阵容够豪华嘛，是吧？
另外《朝鲜名侦探3》在1月3日举办了制作发布会，并发布了电影预告片，预计之后也会有不断的宣传攻势。 一起期待2月上映吧！
图：Showbox、TVDaily
ZJM/文
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