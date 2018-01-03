Block B 收起搞怪認真抒情 最新主打歌〈Don't Leave〉首波預告片感性出爐！ 2017 最具影響力的內容作品？《孤單又燦爛的神——鬼怪》眾望所歸登冠軍寶座！ 韓劇《Jugglers》辦公室戀情好難談啊～！但是你們兩個也太沒有防備心了… 韓國人的續攤宵夜首選：又香又脆的烤腸，Ｑ彈的口感讓你停不下來！ 《蒙面歌王》被評審團認定100％是歌手！結果卻是主演《青春時代》的他啊～！ 臉紅的思春期首場香港演唱會下月九展重啟 另安排粉絲退票 《姜食堂》昨日完美收官！ 最後有沒有消滅赤字呢？ 尹相鉉&韓惠軫有望出演MBC新劇《牽著手，看夕陽西下》皆在積極討論中 神秘抒情預告片曝光 趙權將攜新歌〈拂曉〉回歸！ 「安代表」朴炯植會在2/2要來香港跟大家首次約會啦～♥ 請夏——暢銷保證黑眼必勝攜手 17 日亮眼回歸歌壇！ INFINITE新專輯《TOP SEED》歌單公開！ 收錄3成員自作曲 祝 4.5 次元女王 Jisoo 生日快樂！BLACKPINK 新歌有譜？ 具惠善簽約新公司Partner’s Park 期待她離開YG後的新發展！ Wanna One賴冠霖&裴珍映加盟《偶像田徑大會》 參加保齡球賽 新科最佳情侶李鍾碩、秀智的得獎秘訣是？默契十足的回答果然名實相符！ 重返燒腦追劇生活！《Voice》第二季有望 6 月開播 李荷娜、張赫可能無緣繼續攜手 善美回歸倒數兩週 快來記下〈主人公〉的滿滿行程！ 「就算有比較不瘋的、也絕無完全不瘋的人」 Super Junior 新團綜《Super TV》月底開播！ 太陽&閔孝琳本月將赴夏威夷拍情侶寫真！期待2月3日的婚禮~ 2017年最讓李鐘碩自豪的事情是？「它打開了新世界的大門」

「就算有比較不瘋的、也絕無完全不瘋的人」 Super Junior 新團綜《Super TV》月底開播！ 綜藝 施乃琪