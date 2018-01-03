「就算有比較不瘋的、也絕無完全不瘋的人」 Super Junior 新團綜《Super TV》月底開播！
綜藝 2018年1月3日 星期三11:21 施乃琪
雖然 Super Junior 早已結束了 “Black Suit” 的活動，但相信還是有 ELF 意猶未盡地在複習《SJ Returns》吧？沒關係，新的團綜又要接著登場啦！
XtvN 頻道於本日（3 號）宣布，Super Junior 即將推出新團體綜藝節目《Super TV》，目前除了始源之外，利特、希澈、藝聲、神童、銀赫與東海都確定參與。
《SJ Returns》發下豪語，要將世界上所有綜藝型態，都以唯有 Super Junior 才能呈現的方式重新詮釋，更直接將在 ELF 之間流傳已久的「就算有『比較不瘋』的人，也絕無完全不瘋的人」當作標語，光看海報就精彩可期。
《SJ Returns》已經於去年 12 月底完成首場拍攝工作，並確定將於 1 月 26 日開播。ELF 們再等等就有新的期待啦！
（照片來源：XtvN、SJ Label）
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