「就算有比较不疯的、也绝无完全不疯的人」 Super Junior 新团综《Super TV》月底开播！
综艺 2018年1月3日 星期三11:21 施乃琪
虽然 Super Junior 早已结束了 “Black Suit” 的活动，但相信还是有 ELF 意犹未尽地在复习《SJ Returns》吧？没关系，新的团综又要接著登场啦！
XtvN 频道於本日（3 号）宣布，Super Junior 即将推出新团体综艺节目《Super TV》，目前除了始源之外，利特、希澈、艺声、神童、银赫与东海都确定参与。
《SJ Returns》发下豪语，要将世界上所有综艺型态，都以唯有 Super Junior 才能呈现的方式重新诠释，更直接将在 ELF 之间流传已久的「就算有『比较不疯』的人，也绝无完全不疯的人」当作标语，光看海报就精彩可期。
《SJ Returns》已经於去年 12 月底完成首场拍摄工作，并确定将於 1 月 26 日开播。ELF 们再等等就有新的期待啦！
（照片来源：XtvN、SJ Label）
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