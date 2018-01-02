《姜食堂》結束後還有《李食堂》？羅PD的這句話值得深思呢～
綜藝 2018年1月3日 星期三08:30 Rui
一轉眼《姜食堂》就要歇業了，不知道接下來姜虎東、李秀根、殷志源、宋旻浩和安宰賢這個組合又會以怎樣的形式出現。
誰能想到一句玩笑話成就了收視火爆的《姜食堂》？這間餐廳因為宋旻浩的「金手指」而來，因為李秀根的「老闆吃的比賣出去的還多的食堂」玩笑話而開始，加上節目組的努力，這才創造出「姜食堂」這一成果。姜虎東擔任主廚，剩下的4人全都是助手。
節目開播前其實有不少民眾擔心，節目組於去年11月在濟州島選址開店，因為姜虎東等人的名氣吸引來了不少食客，而菜單和白鐘元的亮相不小心在網路上曝光，意外的劇透反倒為節目做了宣傳，引發了更多的關注。
節目自開播就收視爆表，第4期在收費平台上創下了平均8.2%，最高9.0%的收視率，這也是整個系列節目中最高的收視率。這下讓節目組犯難了，明明只是毫無計劃播出的「外傳」，卻一不小心刷新最高紀錄，已經有民眾開始呼籲推出第2季。因為宋旻浩外出而代替他工作的「一日員工」羅英石PD看到在餐廳和廚房間忙碌的李秀根，說：「本社一直在關注你，下一個營業人會讓你來幹。」作為該節目的領頭人，羅PD的一席話很難不讓人深思。
對於是否會有第2季，節目組一直未給出準確答復，但該節目的共同PD申孝正在某次採訪中透露：「很想把《新西遊記》一直拍下去，如果內容一直固守在國外做遊戲的話，可能大家會厭倦，如果有讓觀眾們感興趣的內容，一定會去嘗試，不會局限在《新西遊記》的模式中。」
「圖：《姜食堂》」
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留言/評論
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萬分佩服老羅，總能抓住人心裡都不知道的渴望，節目真的很好看！看他們半真半假半假地吵架啊，真真切切地拼命努力，很感動！秀根真的是努力又魅力無邊的好藝人，很佩服
13小時前
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其實羅PD也不用怕我們會膩😂😂😂 光看他們幾個睡覺打呼我也覺得很有趣😂😂
2小時前
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