《姜食堂》结束后还有《李食堂》？罗PD的这句话值得深思呢～

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一转眼《姜食堂》就要歇业了，不知道接下来姜虎东、李秀根、殷志源、宋旻浩和安宰贤这个组合又会以怎样的形式出现。

谁能想到一句玩笑话成就了收视火爆的《姜食堂》？这间餐厅因为宋旻浩的「金手指」而来，因为李秀根的「老板吃的比卖出去的还多的食堂」玩笑话而开始，加上节目组的努力，这才创造出「姜食堂」这一成果。姜虎东担任主厨，剩下的4人全都是助手。

节目开播前其实有不少民众担心，节目组於去年11月在济州岛选址开店，因为姜虎东等人的名气吸引来了不少食客，而菜单和白钟元的亮相不小心在网路上曝光，意外的剧透反倒为节目做了宣传，引发了更多的关注。

节目自开播就收视爆表，第4期在收费平台上创下了平均8.2%，最高9.0%的收视率，这也是整个系列节目中最高的收视率。这下让节目组犯难了，明明只是毫无计划播出的「外传」，却一不小心刷新最高纪录，已经有民众开始呼吁推出第2季。因为宋旻浩外出而代替他工作的「一日员工」罗英石PD看到在餐厅和厨房间忙碌的李秀根，说：「本社一直在关注你，下一个营业人会让你来干。」作为该节目的领头人，罗PD的一席话很难不让人深思。

对於是否会有第2季，节目组一直未给出准确答复，但该节目的共同PD申孝正在某次采访中透露：「很想把《新西游记》一直拍下去，如果内容一直固守在国外做游戏的话，可能大家会厌倦，如果有让观众们感兴趣的内容，一定会去尝试，不会局限在《新西游记》的模式中。」

「图：《姜食堂》」

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