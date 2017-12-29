滿滿自創曲震撼登場！Stray Kids 的 pre-debut 專輯〈Mixtape〉開放預購啦
KPOP 2017年12月29日 星期五12:13 施乃琪
JYP Entertainment 首度推出的男團出道實境秀《Stray Kids》大受矚目，9 名餐歲者成功實現「一起出道」的目標，如今也確定要在 1 月初發行 pre-debut 專輯啦！
JYP 於昨日（28 號）宣布，Stray Kids 將於 2018 年 1 月 8 日發行 pre-debut 專輯〈Mixtape〉，在正式出道前就先以 7 首自創曲和粉絲相見，一開放預購果然吸引了熱烈迴響。
《Stray Kids》於 19 日直播完結篇，當天所有成員們展現出令朴軫永和觀眾都大為讚賞的表演，成功地獲得 94% 的高支持率並將以 9 人組形式出道。
現在就來回味 Stray Kids 在最後一集節目中的超震撼表演，期待十天後的 pre-debut 專輯吧！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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