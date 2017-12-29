《和遊記》第三集停播？ 製作公司：「3、4集已經拍完將正常播出」
韓劇 2017年12月29日 星期五12:13 Sani
《和遊記》剛開播就事故不斷，這週末還能看到第3集嗎......
今日有報導稱，《和遊記》原計劃明晚播出的第3集將推遲到下週六播出。 此前第2集出現嚴重放送事故，播出了大量未完成的CG畫面；劇集開播前一天（23日）有工作人員在片場從高處墜落，導致下半身癱瘓。
為保證製作和播出的穩定，劇方曾宣佈第3集在本週六（30日）晚正常播出，第4集推遲到下週六（1月6日）播放。 如果第3集也推遲，今年就看不到《和遊記》更新了。
然而，《和遊記》製作公司JS Pictures隨後表態稱：「3、4集已經拍攝完畢，正在進行後期製作，預計正常播出。 」即，第3集本周播出，只有第4集移到下周。
這麼看來，不到這週末過完都說不準到底能不能播出了......
安全事故發生後，韓國雇傭勞動部平澤支廳曾在全國輿論勞動組合的要求下派出安全負責人到現場監督，根據其報告，《和遊記》片場仍然存在安全隱患，劇集面臨著停播的危機。
韓國網友也對事態不是很樂觀：
（圖源：《和遊記》官方海報，韓網新聞）
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