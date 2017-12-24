《和遊記》第 2 集發生重大「播出事故」！tvN 電視台緊急發出致歉聲明

tvN 電視劇《和遊記》作為李昇基退伍後的首部作品，週六在萬眾期待中出發後，週日卻立刻出了個嚴重的「放送事故」！對此電視台也趕緊發出了致歉聲明，快來看看吧！
24 日晚間播出的《和遊記》第 2 集接連發生令觀眾困惑的紕漏，不僅播出了完全未經後製的露餡畫面，不久後更在打出「稍後回來」的字樣後，就一連播出了超過 10 分鐘的廣告，誇張程度令觀眾調侃「今天是收看廣告、中間配《和遊記》吧？」，而「和遊記播出事故」也立刻登上了 NAVER 熱搜關鍵字榜首。
由於原定只播出 60 秒的廣告佔用太多時間，導致《和遊記》第 2 集無法於預期時間內播畢，tvN 電視台在晚間緊急發出道歉聲明表示：「24 日（星期日）晚間播出的 tvN《和遊記》第 2 集後半部製作延遲，而無法流暢地完成播出。真心對造成各位收看節目時的不便致上歉意，我們會做好更萬全的製作，以期往後不再發生這樣的狀況。」
「我們已計劃在日後將 24 日（星期日）因延遲而未能播出的《和遊記》第 2 集，重新播出完整內容。」tvN 也接著解釋了後製紕漏：「《和遊記》製作單位為了呈現出妖怪的特殊感，而做了許多準備；也為了讓電視劇完成度更高，而在拍攝到後製細節都全力以赴。雖然製作單位懷抱熱情與野心，努力地在短短的時間內提升完成度，但卻發生了『播出事故』這樣非故意的巨大失誤。我們會以今日的失誤為鏡，用更好的播出內容來回報大家。」
對於 tvN 的解釋，你有什麼樣的感想呢？無論如何，還是希望接下來的《和遊記》都能順利播出！
▶️ 12/25 更新：tvN 宣布，《和遊記》第 2 集將於韓國時間今晚 6 點 10 分重新播出。
（照片來源：tvN）
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