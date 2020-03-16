【有片】《RM》最新预告：李光洙回来了！「妈妈」李一花&朴美善&黄英熙及「儿子」姜丹尼尔担任嘉宾
综艺 2020年3月16日 星期一10:29 JiaJia
柱著拐杖回归的李光洙，还有演技与艺能感并存的「妈妈们」――李一花、朴美善、黄英熙，和即将带著新专辑《CYAN》回归歌坛的「儿子」姜丹尼尔，将一起出现在本周日（22日）播出的《Running Man》，感觉很有趣！
於本周日播出的SBS综艺节目《Running Man》，将播出「保护妈妈吧！」特辑，节目组公开最新预告。
因脚伤开刀、暂时休息的李光洙，终於回来了！他柱著拐杖出场，但似乎有「更疯」的趋势？
本期嘉宾有：「大手妈妈」李一花、「可怕妈妈」朴美善、「美容院长妈妈」黄英熙和「来找妈妈的儿子」姜丹尼尔。
为了成为妈妈的孩子，大家拚尽全力；妈妈之间也展开激烈的「斯名牌」战争，竞争十分激烈。可以保护妈妈的孩子究竟是…？
（图片、影片来源：SBS）
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留言/评论
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能看到光洙笑就代表沒事 但是可能光洙很想很想很想成員們...所以就回來了
31分前
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姜丹尼爾回來了😍🥰
光洙不要太勉強呀！💪🏻💪🏻
48分前
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