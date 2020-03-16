《The King：永远的君主》再公开李敏镐剧照！「能以更成熟的面貌与金银淑作家合作，更加有意义」

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坐等4月！！！李敏镐退伍后回归作《The King：永远的君主》～





今年（2020年）4月将作为金土剧（周五、六）在SBS播出的《The King：永远的君主》，是曾创作出《阳光先生》、《鬼怪》等热门剧集的金银淑编剧新作。陆续公开预告影片及角色定装照，引发海内、外剧迷关注。

这是个关於平行世界的故事：试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。







今日（16日），官方再公开李敏镐的最新剧照，可以看到他威严、帅气，散发出压倒性的领袖魅力。李敏镐表示：「能以更成熟的面貌和金银淑作家再次合作，更加有意义。这是（继《继承者们》后）和金作家合作的第二部作品，我会努力让它成为更好的模样。希望大家多多期待我们的电视剧，这是一个描写不同次元的爱情故事。」

（图片来源：SBS）

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