CNBLUE李宗泫也在郑俊英聊天室内！ 昔日咸猪手少时润娥、AOA惠晶证据被挖出
明星 2019年3月15日 星期五07:45 Sani
昨晚，SBS在报导中公开了胜利&郑俊英聊天室里的另一名成员，那就是CNBLUE正在服兵役的成员李宗泫。
据报导，CNBLUE成员李宗泫也与郑俊英的偷拍事件有关，他和郑俊英通过聊天群组和1:1聊天接收性关系影片，言语间将女性视作玩物：“我昨天和OO那些孩子XXXX了”、“快给我女人”、“哥没有***过的最好”等等。
消息一出，有网友挖出之前拍到李宗泫试图非礼女偶像的瞬间，包括在FNC家族演唱会上对师妹AOA成员惠晶袭胸，好在惠晶立即将他推开：
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根据衣著和配饰可知是李宗泫：
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还有在演唱会上接近少女时代润娥、手伸向臀部，随后润娥立即护住裙摆回头看，脚步微乱似对这状况难以置信：
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动图出处，可以从40秒开始看：
此外，2016年4月7日，崔钟训在聊天室内分享了一张睡著的女性的照片，许某问「谁呀身材真X赞」，崔钟训回复说「昨天那个穿OOO的」，并催促聊天室内其他人分享拍摄女性身体的照片，还多次发表贬低女性的发言， 且观看了聊天室内的其他非法偷拍影片。
对於这件事，FNC一直保持沉默，直到SBS首次报导的次日才回应称「只是认识该艺人（指郑俊英），与此次事件无关」；对於崔钟训酒驾未报一事，FNC一开始声明称「确实有酒驾， 但没有拜托（警方）」，次日再发声明称「崔钟训退出组合，接受警方调查」。
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（图源：《8NEWS》节目截图）
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留言/评论
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對潤娥出手是怎樣！？ 看到瞬間火都衝上腦門！
2小时前
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沒有誰被誰害慘，裡面有很多都是我喜歡的男藝人，但這些都是個人行為，為什麼其他人沒被影響，而這些聊天室的人被影響，都是自己選的，請自己承擔。
2小时前
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作為cnblue的多年粉絲，我只能說，我對宗泫徹底失望💩cnblue的前景都被他害慘了 💔😭
1小时前
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到底是對自己多有自信,才敢在公開場合對其他藝人這樣?而且兩位還都是很紅的女藝人，真的很敢欸!可見渣到不行
1小时前