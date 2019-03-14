韩警厅爆胜利&郑俊英与「警总长」勾结；崔钟训宣布全面中断演艺活动！
明星 2019年3月14日 星期四07:45 Sani
究竟当时发生什么事件，需要找警界高层来掩护？
昨日下午，韩国警厅长闵钾龙就「胜利夜店性贿赂」和「郑俊英聊天室散播偷影片」等案件召开紧急记者会，指出2016年7月在一个包含胜利、郑俊英的聊天室内，有人说：「隔壁店铺给我们店铺内部拍照了，警总长说不用担心。 」
据悉，警员机构中没有「总长」这一职位，推测是「厅长」的错误拼写，而2016年在任的是第19代厅长姜信明（音），但姜随后对此表达了强烈否认。 聊天内容并未涉及具体店名和人名，闵厅长表示：「将彻底调查员警内部。 」并查清当时是何事件需要厅长来掩护。
此外，闵钾龙厅长还透露FTISLAND崔钟训在2016年3月被查出酒驾，但因警方出面阻拦 ，并无媒体进行相关报导。 当日晚，FNC娱乐承认：「崔钟训2016年2月在首尔梨泰院附近酒驾，交了250万罚款、冻结驾照100天，与本人进行了确认。 」崔钟训当时没有告知所属社而是自行解决，但「没有像报导中所述的贿赂和拜托员警」。 目前崔钟训正在深刻反省，表示「将中断所有个人活动和作为FTISLAND成员的活动，直到一切调查结束」。
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（图源：KSD韩星网）
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留言/评论
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現在很多人都很心疼這些偶像退出演藝圈或暫停活動，但我更心疼的是這些受害的女性，只希望這次韓國警方能把這些犯錯的人都抓出來，不能再掩蓋下去。
19分前
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到底背後是要隱藏什麼大事情?! 為何有辦法認識高官? 背後這人到底是誰?? 故事真是戲劇性越滾越多! 有些人也許是交有不慎不懂判斷，這也是必須承擔責任的事，可是鄭俊英的行為與心態根本無法原諒!
1小时前