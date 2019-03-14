韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 赵德浩、耀眼闪亮封冠

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这周（3/11、3/12）无线、有线月火分别由赵德浩律师、耀眼闪亮封冠。有线新剧并无亮丽数字开播，算是稳定起跑。

无线月火收视1、2名2天下来、互有消长，各做一次首席。以 3/12 计，才由 KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》封冠。赵德浩律师2天的成绩 5.2%~6.9%、6.3%~7.3% 。真是辛苦朴信阳、高贤廷等全体演职员了。



而SBS《獬豸》3/11 可是跑第一，3/12 的收视数字也没差多少。2 天下来分别 6.5%~7.5%、6.1%~7.2% 算是暂居第二。



一直落后的 MBC《ITEM》整体收视数字也较上周上扬，以 3.2%~3.6%、3.4%~4.1%坐收，破5%还是得很努力。



这周有线收视第一的 JTBC《耀眼》进入收尾阶段，虽未再刷新，仍有7.711%、7.851% 的耀眼数字。剧情再次转折，已经晕头转向了。



tvN新剧《会读心术的那小子》开播以 2.467%、2.156% 稳定起跑。新年轻偶像演员，表现OK就行，主要的还是靠强剧本，往下观察吧。 20190313



#大君丁文晟和老论领头李璟荣再次杀出，世弟丁一宇所领的獬豸成员又碰铁壁了。

#朴信阳算逮到高贤廷了吗？

#金刚于已经收了几个灵魂？应该会留著朱智勋、陈世娫抓得到金刚于吗？

#读心术小子剧情并不新鲜，年轻偶眼倒很清新。

#韩志旼（金惠子）是怎么回事？已经分不清楚了。为什么又变成金会子看到年轻的自己？有2个金会子吗？只能等下周大结局了。

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