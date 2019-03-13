【官方声明】FNC 火速否认崔钟训、李宗泫与郑俊英案有关：两人都和本案毫无关联

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在胜利、郑俊英相继被立案调查后，许多男性艺人陆续浮上舆论，就连 FTIsland 崔钟训与正在当兵的 CNBLUE 李宗泫也受牵连，经纪公司也澄清！

FNC Entertainment 昨晚（12 日）发出官方新闻稿，针对大众与舆论目前对崔钟训、李宗泫的种种臆测进行说明：「本公司旗下艺人李宗泫与崔钟训，和目前受大众议论的该艺人只是相识、会互相联络的关系，在此明确声明两人与本次案件并无关联。」

FNC 表示崔钟训最近是受警察要求，而以「参考人」身份前去协助调查，既非内查者也非嫌疑人，而且调查也已经结束，并重申他与性招待疑云毫无关联；至於李宗泫和郑俊英则是很久以前会互相联络的关系，与本次案件也无关连。

最后 FNC 也强调，会对网路上散布的相关恶意谣言采取强硬手段来处理，因此在正式调查结果出炉以前，希望大家都能保持理性不要随意散布谣言或妄加揣测。

（照片来源：FNC Entertainment）

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