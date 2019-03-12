《加油吧威基基2》歌手志愿生X生计型演员X万年二军选手…光看预告就爆笑！

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今年（2019年）上半年最期待的爆笑韩剧《加油吧威基基2》，将於本月（3月）25日首播。除第一季的李伊庚外，加入五位新演员，一起来看看第2季的人物设定吧！ #只是看预告也哈哈哈停不下来 #金善浩的歌手造型好帅哦



将於本月（3月）25日首播、预计接档《耀眼》的JTBC新月火剧（周一、二播出）《加油吧威基基2》，由第1季的李昌民导演与金基浩作家再度携手，此次主演阵容为金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金睿园，描述一群年轻人的友情、爱情与为梦想发起的挑战。在新一季里，李俊基（李伊庚 饰）将魔掌伸向自己的高中同学们，依然为了陷入倒闭危机的「威基基民宿」绞尽脑汁。







剧组方面公开三位男主角的高中时期，俨然青春偶像剧；成年后，画风突变，让人好奇他们究竟经历了什么。







此次的三位女主角也拥有各自魅力，相当期待这六个人聚在「威基基」会发生什么事情！



金善浩饰演「车宇植」，是一位歌手志愿生，性格则超难相处，动不动就生气，是世界上独一无二的「粗糙男」。



李伊庚饰演「李俊基」，是威基基的笑声制造机、生计型演员，为了重建民宿将高中同学们拉下水。



申譞洙饰演「国奇峰」，曾是天才棒球选手的他，现在是「万年二军」的棒球选手，性格单纯又无知。



文佳煐饰演「韩秀妍」，念书期间是同学们公认的初恋女神。她在婚礼当天遭逢变故，命运般选择了威基基。富家独生女的她人生没有经历过什么苦难，性格爽朗。



安昭熙饰演「金贞恩」，是拥有「Girl Crush」的帅气打工王，和俊基一样毕业於戏剧电影科。



金睿园饰演「车宥莉」，是宇植的姐姐，梦想成为「第二个白种元」，在威基基里是「上位者」，非常会使唤人。

在最新预告影片中，半分钟左右的影片便介绍了主角们的性格：火爆的金善浩、乐天的李伊庚、单纯的申譞洙，不禁令人捧腹。

而第一版预告影片的幕后花絮也一并公开，六位演员「群魔乱舞」，看起来相当欢乐。

（图片、影片来源：JTBC《加油吧威基基2》）

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