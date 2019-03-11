《Coffee Friends》共募得超过1千2百万韩元！全数用於残疾儿童的后援基金
综艺 2019年3月11日 星期一10:53 JiaJia
成员们忍不住一直重覆说著：「谢谢、谢谢」，再次感受到他们的真心及真诚！
tvN综艺节目《Coffee Friends》於上周五（8日）播出最后一集（共10集）。结束济州岛的营业后，成员们时隔一个月聚在某处的咖啡厅。虽然大家都说自己不是专业的，但孙浩俊为了《咖友》考取咖啡师资格证、不辞辛劳地学了制作各式面包的方法；而柳演锡跟著白种元老师学习料理，在家也不间断地练习；崔智友、梁世宗、赵在允则用满满的活力和热情，接待每位来到《咖友》的客人们。看到这里，真的会觉得他们「比专业还专业」。
结束最后一天的营业，大伙们及当天的打工仔「南柱赫」，一起计算开店至今的总额。
超过1千2百万韩元！
成员们一边不停地鼓掌，一边说著「谢谢、谢谢」，感动之情溢於言表。
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柳演锡、孙浩俊、崔智友、赵在允、梁世宗一起将捐款转交给儿童康复医院，全数用於残疾儿童的后援基金。
（图片、影片来源：tvN《Coffee Friends》）
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