What？ 韩网票选「只有外表没有演技」的演员，TOP 10令人狂跌眼镜！

好好奇他们的评价标准是什么哦！ 有些演员上榜真的难以理解！
韩国知名网路社区DC Inside和取向检索网站MyCelebs合作运营的Exciting DC近日做了一项调查，询问「原以为演技很好，却意外地令人失望的演员」，七千多网友参与投票，排名靠前的这几位实在令人想不通啊！
这次投票一共选出了17位「演技糟糕」的演员，从12到17依次是文彩元、张东健、李善均、车仁表、李政宰、申铉浚，前11名分别是：
TOP 11：李栋旭
在大热的tvN《鬼怪》里担任男二号、正在播出的新剧《触及真心》也讨论度颇高，但不时有人指出他表演僵硬，颇感遗憾。
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TOP 10：郑恩彩
出演过OCN《客：The Guest》、JTBC韩版《Legal High》等剧，网友认为她虽然外形清丽，但表演一直缺乏突破，令人印象不深。
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TOP 9：赵寅成
在《没关系，是爱情啊》等作品里的表现可圈可点，但也因为帅气外形，令部分网友感到「一秒出戏，完全关注他的脸了」，因而上榜真是十分委屈~
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TOP 8：权相佑
因为16年前和崔智友合演《天国的阶梯》而红遍亚洲，但也有人认为他在之后就没有代表作品，演技停滞不前。
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TOP 7：崔秀宗
1987年就出道，至今演过30多部剧、近10部电影，但可惜都令人印象不深......
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TOP 6：韩佳人
韩佳人一度是很多民众甚至艺人的理想型，可惜演艺事业巅峰停留在2012年与金秀贤合作的《拥抱太阳的月亮》，之后因育儿迎来数年空白期，去年的回归剧《Mistresses》也反响欠佳。
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TOP 5：李瑞镇
演员出身的李瑞镇近年似乎把事业重心放在综艺方面，出演的《花样爷爷》、《一日三餐》、《尹食堂》都很有人气，不知是不是对比之下显得演员本业不够给力呢？
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TOP 4：裴斗娜
裴斗娜是在百想艺术大赏、釜山电影评论家协会奖、亚洲电影大奖上拿过最佳女主角的演员，最近更凭电视剧《李尸朝鲜》而知名度进一步扩大，很多网友不解为何她也上榜？
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TOP 3：丁一宇
2006年出演《搞笑一家亲》走红，之后也多出演第一或第二男主角，不过似乎比起演技，温暖帅气的外形更加受到观众好评。
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TOP 2：郑雨盛
有「大韩民国代表美男」之称、凭《阿修罗》和《铁雨》斩获釜山电影节和春史电影节两座男主角奖杯，据说有网友认为他虽然出道20年演了很多作品，但其中一部分演技和角色十分不合拍。
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TOP 1：金泰希
7000多网友中892票投给了她！ 金太希因为美丽与知性兼具的形象，一出道就备受关注，2003年在《天国的阶梯》里演反派大受好评，但之后的作品中演技就一直受到争论。
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（图源：剧照，celltrionskincure）
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