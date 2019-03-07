终於等到朴海镇的新剧！确定与赵宝儿出演以「森林」为背景的浪漫喜剧《Secret》！
韩剧 2019年3月7日 星期四16:00 Yuan
《四子》一连串的风波，真的浪费了许多演员们啊！而朴海镇终於接下新剧，将与赵宝儿搭挡，这组合大家期待吗？
《Secret》讲述「个人资产超过5兆韩元」为人生目标的119特殊救助队航空救助队员，与在国内顶级大学医院外科住院医师，走进心灵创伤的人所聚集的森林，领悟真正幸福价值的故事，是以「森林」为主要背景的治愈电视剧。
朴海镇将在剧中饰演「康善赫」，他是数一数二的投资公司RLI的投资部本部长，为了解美领地森林开发事业（注：驻韩美军基地为美领地），於是伪装成119特种部队航空救援队员。朴海镇经历《四子》一连串的风波后，终於拍摄了新作品，令不少粉丝都相当期待！
赵宝儿则饰演「郑英在」，她是国内最知名的大学医院外科住院医生，因为意想不到的事件，被放逐到美领地森林里的美领地内医院。赵宝儿在《福秀回来了》中也展现不同的魅力，期待这次女医生的角色～
而《Secret》将由《最佳婚姻》、《Style》吴钟禄导演执导，是采用100％事前制作形式，预计在下半年播出，目前播出平台还没有确定。
（图：마운틴무브먼트、SidusHQ、KSD）
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