月入百万美元！在韩国最赚钱的个人职业就是这个：盘点十大最吸金Youtuber

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看过这些人的收入之后完全理解，为什么大家挤破头都想当Youtuber啊！！！

说到韩国现在的流行趋势，不得不提的就是「人人争当Youtuber」，连很多艺人包括Eric、乐童音乐家、李英子、洪真英等等都开了自己的Youtube频道。究其原因，不仅因为政府调高最低时薪导致企业减少雇人、实际收入下降，更因为人气Youtuber们陆续公开收入后，令大家发现 ：自己拼死拼活做一年，还不如人家一个月的收入啊！



韩国Youtuber究竟赚多少，看这份TOP 10排名就知道啦：

TOP 10：어썸하은

月收入：7.1k~113.5k美元（下同）



就是那个跳舞的小姑娘夏恩！ 她跳SISTAR《Shake It》的影片相信大家都看过吧~今年刚满10岁就月入过亿韩元，已经超过韩国绝大部分工薪族的年薪了~



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TOP 9：도로시

月收入：7.8k~124.9k



这位Youtuber以吃播闻名（看不出是40代吧），进食的声音完全犯规，虽然也有人吐槽她吃太快，但...... 看起来确实很香啊！ 那个咀嚼的声音真的无力抗拒：



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TOP 8：윾튜브

月收入：8.2k~131.5k



这位是以戴著面具评论时事而闻名，一度有近60万关注者，但今年1月被发现曾经po文贬低世越号和天安舰遇害者、嘲弄大邱地铁惨案，现在粉丝数骤降至五千人，影片观看者也随之寥寥。

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TOP 7：팬케이Pan K The Pancake Artist

月收入：8.6k~137.3k



这位是独辟蹊径的「煎饼演出者」，而且本人长得也蛮可爱哦~还画过防弹少年团BT21的卡通形象，这手真是超级稳：



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TOP 6：보겸TV

月收入：11.7k~186.8k



这位Youtuber有307万订阅者，影片内容从游戏实况到吃播、购物十分多样：



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TOP 5：떵개떵

月收入：11.9k~186.9k



这位就是非常专一的吃播播主啦，频道里满满都是美食影片，吃炸鸡的声音简直叫人头皮发麻！ 点开影片收获心动：



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TOP 4：JFlaMusic

月收入：15.3k~244k



这位网路女歌手小编之前也介绍过，歌喉美人也美，目前粉丝数超过千万、居韩国Youtuber之首， 人气翻唱的观看次数更是过亿！



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TOP 3：허팝

月收入：20.9k~335.2k



这位Youtuber以猎奇影片闻名，什么黏糊糊泳池、「大象牙膏」实验、随温度改变颜色的染发、世上最贵的便当等等，千奇百怪绝不无聊：



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TOP 2：Rainbow ToyTocToc

月收入：51.3k~820.5k



专注分享Jelly、黏土、动力沙的影片，标题说主旨是帮小孩认识色彩。 很多人表示看他做各种切割有种莫名的疗愈感，一看就停不下来...... 你能想像这种「玩沙子」的影片有3亿多观看次数吗？



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终於到第一名了！ 准备好了吗？

TOP 1：Boram Tube ToysReview

月收入：97.6k~1.6m



居然是一个review儿童玩具的频道，超高收入很大部分是来自广告费，而这位小朋友天天玩不同的新玩具就能站在Youtuber收入排行榜的「金字塔顶」，真的令人无比羡慕啊！



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最后补充一个事实……随著韩国Youtuber风气的兴盛，各位新人频道主有没有淘到金是未知数，但确实赚饱赚满的其实是——三脚架和麦克风的卖家。

（图源：Youtube）

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