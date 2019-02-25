《咖啡之友》被南柱赫圈粉真的只要一瞬间，二度出演展现超强技能！

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最新一期出现四位打工仔，南柱赫简直是眼力最强、能力超群的打工仔啊～！（大家看了没？快完结了好不舍哦！#CoffeeFriends）

不晓得大家是否有被「打工仔们」给煞到，每一期出现的新打工仔都让人觉得惊喜不断，同样也让观众明白「人脉」的重要性。

第8集（02/22播出）则出现了EXO世勋、姜丹尼尔、赵在允、南柱赫四人，无论待在店里的时间长短，员工之间的互动和大家展现的自身魅力，也让观众们相当开心！



不过，最让人惊艳的「打工仔」，可不能不提一下南柱赫，最近新剧《耀眼》热播中，演技更是广受好评，而他曾特地送来面包和饭，帮助缺货的店渡过难关，这一回在第8集更是直接成为一日打工仔，所以下一集（03/01播出）就可以看到满满的南柱赫，大家千万别错过！



虽然第8集只出现在后面几十分钟，节目组更贴心剪辑出全能的南柱赫片段，拥有多项打工历史的他，手脚俐落相当快速，眼力更是快到许多店内的技能一学就会，减轻不少员工们的负担，忍不住大力称赞他！



▼超帅打工仔再出现，为了预防腰痛，身高过高的南柱赫只好大开腿～XD：



（图自：tvN）

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