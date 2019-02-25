帝后发糖了！《皇后的品格》公开未公开片段 申成禄甜喊张娜拉：「努娜～」

只有你想不到，没有顺玉（编剧）做不到！ #申成禄什么时候接个甜甜的爱情剧啊
SBS电视剧《皇后的品格》於上周迎来最终回，对於完结篇观众们各自有不同的看法，但剧组於昨晚（24日）奇袭公开未公开片段，引发热议。
与她对戏的居然是…长得像李赫的Sunny十年粉丝（申成禄 饰）！
他们缓缓向舞台中央靠近，并牵起彼此的手。没想到李赫唱岔音了，让Sunny很生气，排练因而中断。
李赫快速向前辈道歉，并且对Sunny露出无辜的笑容，还跟前辈要了签名，却被前辈拒绝。听到Sunny要好好「调教」自己一番，他有了期待，难道这是「约会」？
他小心翼翼地告白：「其实我从前辈出道后，就是前辈的『花痴粉』，成为音乐剧演员也是因为前辈。虽然现在的我有很多不足，也是我更喜欢前辈，但我会努力成为配得上前辈的人的。等著瞧吧！我会让前辈变得更喜欢我的！」
而Sunny想起自己曾经跟李赫说过的话：「我会让陛下更喜欢我的，期待吧！」
Sunny准备转身离开，后辈小跑步跟了上去，并且说：「努娜（姐姐），你要去哪里啊？」Sunny爆气：「这小子没大没小的跟谁说话呢？」然后给他一记小腿攻击。
＊因官方片源还未上传至YouTube，先以粉丝上传的影片替代
（图片、影片来源：YouTube＠Starfish_小鱼、SBS《皇后的品格》）
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