朴宝英&安孝燮这部高颜值甜剧《Abyss》一定要追啊！美女变丑女&丑男变美男：剧情超特别
韩剧 2019年2月20日 星期三09:59 Rui
萌妹朴宝英、美男安孝燮确定出演tvN新剧《Abyss》，再加上实力派李施彦，这三人的组合很值得期待。
《Abyss》是一部奇幻浪漫爱情片，讲述了暴毙的两名男女通过灵魂复苏珠子重生成为与之前完全不同面貌的人之后展开的一系列故事。朴宝英出演从中央地方检察厅的美貌检察官「重生」为美女律师的高世妍。 她有著跻身韩国社会前1%的美貌，被称为「中央地检女神」、「特别调查部的骄傲」、「法律界的神奇女侠」，人生就如同行驶在德国高速路上的跑车一般畅通无阻。 但天不遂人愿，高世妍遭遇变故离世，依靠著Abyss以另一张面孔重生，谁知道重生之后美貌不再，成了容貌普通的女孩。
安孝燮出演复活高世妍灵魂的车旻，原是化妆品业界排名第一的企业继承人，后来以律师事务所的花美男事务长身份复活。 车旻从小成绩优异，但却有著一张韩国倒数1%的丑陋容貌。 当他有了可以另意外死亡的灵魂复活的Abyss之后，开始体验做梦都没想到过的美貌前1%的人生。
李施彦则出演高世妍的帮手、重案组刑警朴东哲。 去年播出的tvN电视《Live》中，李施彦就曾扮演过员警角色，这次再次饰演同类职业，相信他应该积累了不少经验。
此外《Abyss》找来了《Oh我的鬼神大人》的柳济元导演执导，预计於2019年上半年开播。
「图：《Live》、NATE」
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