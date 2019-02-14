tvN新剧《当恶魔呼喊你的名字时》主演阵容确定是「火星CP」郑敬淏&朴诚雄啦～！

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身为《火星生活》的剧迷，小编我实在是太开心了～！！！还有实力派的女主演《坏刑警》李雪跟「三神奶奶」李伊，阵容太坚强啦！

花了快五个月的时间，tvN新剧《当恶魔呼喊你的名字时》终於确定了四位主演的阵容，由《Circle：相连的世界》闵镇基导演和《回来吧大叔》卢惠英编剧合作，预计上半年播出。

男主角们是在韩剧《火星生活》就合作过的郑敬淏与朴诚雄，这次郑少女和朴大叔的再次相遇，又将会擦出什么样新的火花也让粉丝们相当期待！



女主演们则是在《坏刑警》中展现怪物演技的实力派李雪，跟魅力无穷的「三神奶奶」李伊出演，两位从颜值到演技都在线的超强组合，这四位全新阵容，一公开便引起网友热烈讨论。



《当恶魔呼喊你的名字时》描述将灵魂卖给恶魔的年轻明星作曲家（郑敬淏 饰），为了延长合约，需要交给恶魔其他人的灵魂买卖合同，就此展开了一系列神秘且探讨人性的奇幻爱情故事。

▼郑敬淏饰演将灵魂出卖给恶魔的明星作曲家－何立。



▼朴诚雄饰演顶级巨星兼「恶魔」－毛太江，约束并控制著何立，在剧中将展现前所未见的存在感。



▼李雪饰演人生波折，充满正义感的无名歌手－金伊京，也将与何立展开危险的爱情线。



▼李伊饰演何立的前女友，所属经纪公司的代表－池书英。



看完介绍后，是否又更期待这出剧了呢？

（图自：官方剧照／所属经纪公司／TVdaily／画报）

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