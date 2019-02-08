《Coffee Friends》预告：夜间营业及新菜单即将登场～还有最特别的「打工仔」…白种元老师！
综艺 2019年2月8日 星期五09:01 JiaJia
就算是白老师，也要从「洗碗地狱」做起！（大笑）不过，他的厨师本能蠢蠢欲动…於是白老师被称为「特级打工仔」啦～
tvN综艺节目《Coffee Friends》於上周五（1日）播出第5集。经过成员们的努力和忙碌，捐赠金额不断创新高。而先后来到「Coffee Friends」的两位「打工仔」――演员赵在允和东方神起瑜卤允浩，一个要回去拍戏（当时正在拍摄JTBC电视剧《Sky Castle》），另一个要回去拍摄MV，所以店长开始寻找新的打工仔。
而接替赵在允和瑜卤允浩的，就是曾和柳演锡、孙浩俊合作tvN电视剧《请回答1994》的Baro。每一位来到「Coffee Friends」的打工仔，都必须经历接收围裙和洗碗手套的仪式，从「洗碗地狱」做起！而Baro与梁世宗正好都是1992年出生，也令观众期待两位「同龄朋友」的化学反应。
将於今晚（8日）播出的第6集预告中，可以看到最特别的打工仔――白种元老师，来到「Coffee Friends」！不免俗的，白老师也进入「洗碗地狱」，但老师就是老师，洗碗的姿势一看就知道是专业的。之后来到厨房，白老师的厨师本能蠢蠢欲动，开始帮忙主厨柳演锡烹饪料理，让柳演习忍不住说：「是特级打工仔啊～」另外，「Coffee Friends」也将迎来夜间营业时间，并推出新菜单，真的好期待！
（图片来源：tvN《Coffee Friends》）
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