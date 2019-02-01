《Happy Together》赵炳圭自爆没钱租房 CNBLUE李宗泫主动邀同居
综艺 2019年2月1日 星期五09:46 Sani
昨晚播出的《Happy Together》里，在《SKY Castle》饰演车基俊的赵炳圭透露了自己和CNBLUE成员李宗泫的独特缘分，真的好暖！
这期《Happy Together》是「Castle的孩子们」特辑，请来了在剧中饰演青少年角色的演员金宝拉、金惠允、李智元、姜澯熙、赵炳圭、金东希。
赵炳圭透露说，自己曾经因为没钱租房而睡在200万韩元的廉价二手车里，李宗泫得知后就邀请他来自己家住，一住就是2个半月。原来，两人曾在2017年一起出演KBS 2电视剧《内衣少女时代》因而结识，赵炳圭很感谢李宗泫在他困难的时候伸出援手：「哥连生活费都没跟我要。 」真的很暖！
不过赵炳圭紧接著的发言却令人爆笑：「其实宗泫听说我要上《Happy Together》，特地嘱咐我把这件事说出来。 」真的是现实好友的发言啊XD
（图源：KBS，CNBLUE FB，《内衣少女时代》截图）
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