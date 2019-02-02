被公司强制减肥后～美出新高度的爱豆TOP 6！

不得不说，「一白遮三丑、一胖毁所有」这句话还是有一定道理啊！ 春节期间看到这些对比照片的小编，感觉脆弱的心被扎了一下......
郑彩娟曾在出演综艺节目时透露，公司里每周都会给成员们量体重，社长还说「女生的体重不可以是5开头」！ 有人认为这样的要求太苛刻了，不过看了彩娟出演《Produce 101》时和现在瘦身后的对比照片，更多人还是认为现在的样子更优。
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严智刚出道时脸上还带著婴儿肥，外形亲切可爱的同时也让她被捕捉到不少「屈辱照」，之后严智狠心减掉5kg，直到现在也没有反弹。 严智还在综艺节目上透露过，公司曾在她出道后下达一年的「米饭禁食令」，肚子饿时甚至吃过10只番薯以代替米饭。
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郑恩地当初试镜公司时有62kg，「胖」到被公司问：「学校是在山上吗？ 」直到出演《请回答1997》时脸颊还有点肉肉的，后来为了呈现更好的镜头效果而努力减掉14kg。
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P.O现在看起来瘦瘦的，其实读书时体重曾超过90kg！ 参加试镜时被淘汰，对方丢下一句「减完肥再来吧」，让P.O痛下决心瘦身，一下子甩掉30kg，终於实现出道梦想。
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MOMO曾在一次直播中说，出道前公司告诉她：「如果想站上showcase的舞台就必须减掉7kg。 」MOMO於是立刻进入「瘦身模式」，7天里粒米未进、一心运动，真的减掉了7kg！ 当时MOMO认为排除体内水分可以帮助减肥，连口水都吐出来，努力程度真的很感人~
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雪炫的体重一度达到60kg，过去出演所属社自制综艺时也有体重太高被上司责駡的情节，不过后来通过严格的体重管理获得了凹凸有致的健美身材，反而成为韩国的好身材女神，广告都接到手软XD
（图源：KSD韩星网，Instiz）
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