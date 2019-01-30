韩志旼、丁海寅确定合作《漂亮姐姐》编导新作《春夜》！预计今年5月播出
韩剧 2019年1月30日 星期三09:01 JiaJia
志旼姐姐的《耀眼》还没播，就确定下一部作品啦～《认识的妻子》、《耀眼》和《春夜》几乎是一部接著一部拍的！
预计接档《The Banker》作为MBC水木剧（周三、四）播出的《春夜》，是JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》金恩编剧、安畔锡导演二度合作的作品，描述积极、进取又热情的30代女性，整理了与恋人的爱情长跑后，迎来全新的爱情的故事。是与《漂亮姐姐》一样平和又日常的内容。先前，合作过《漂亮姐姐》的孙艺珍、丁海寅，收到主角出演提案，网友们也纷纷表达自己的看法。
昨日（29日）下午，MBC方面表示，韩志旼、丁海寅确定合作《春夜》，预计於今年（2019年）5月首播。丁海寅表示：「想在《经常请吃饭的漂亮姐姐》后尽快与观众们见面。安畔锡PD给我很好的提议，阅读剧本时就觉得一定要演。」结束电影《愉悦的音乐专辑》（与金高银合作）拍摄后，他将为饰演《春夜》的「刘智浩」做准备。
另外，韩志旼与金惠子、南柱赫、孙浩俊主演的JTBC新月火剧（周一、二播出）《耀眼》，预计於下月（2月）11日首播。
（图片来源：KSD、JTBC《耀眼》）
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