《Running Man》预告来宾丁一宇、高雅罗、权律、朴勋，这集非追不可啊～！
综艺 2019年1月29日 星期二11:18 MiJimin
【最新预告】四位大势演员为了新戏《獬豸》出演《RM》，光看预告就超让人期待啦～！
SBS即将在2月11日首播的全新月火剧《獬豸》（周一、二播出），四位主演丁一宇、高雅罗、权律、朴勋一行人，携手出演了综艺节目《Running Man》，预告一公开便引起粉丝们热烈讨论。
▼预告中，《Running Man》迎来新年特辑（本周日2月3日播出），这一回是设定在「Running国」的朝廷陷入了混乱，在动荡的时代中假王横行，三位自称是王的人一一登场，「撕漫王」丁一宇、「疯子王」全昭旻、「木偶王」池锡辰穿上了龙袍，宣示自己才是真正的王：
其他嘉宾与成员则变成了想让假王登基的推手们，究竟谁能够成为这个王座的真正主人呢？看画面队伍分配人数不均之外（一共分成三队，但画面上池锡辰只跟HAHA两人一组），似乎到后来还会更换队友，究竟会如何进行也让人非常好奇～！
《獬豸》是丁一宇退伍后的首部作品，为了新戏他更是在1个月内减重14kg，与高雅罗、权律等人也是全新的组合，还有在《阿尔罕布拉宫的回忆》中有著超强存在感的朴勋，很好奇他在综艺里会是什么模样～！？XD
▼新剧《獬豸》预告，故事讲述身份卑贱的宫中仆人生下的王子延礽君李昑（丁一宇 饰）、准备科举的考生朴文秀（权律 饰）、司宪府的热血茶母汝智（高雅罗 饰）一起合作改革司宪府，追求正义的同时也力图夺取国家大权的故事。
（图自：SBS Running Man）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论