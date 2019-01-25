PSY 成立自家公司 P NATION 第一个签下的就是 Jessi！
KPOP 2019年1月25日 星期五08:35 施乃琪
月初时就传出 PSY 要签下 Jessi，很好奇路线独特的他们以后会不会合作呢！
PSY 昨天（24 日）在自己的 SNS 上宣布已成立公司，名字就十分直觉地取为 “P NATION”：「过去 19 年来担任歌手 PSY 制作人、经纪人和企划的我，想稍微把这段时间学到的一切分享给更多人们。」
PSY 最后不改热情地表示：「我会试著给为了梦想飙汗的热情选手们打造一片乐园的！^^」而且就在宣布这个消息后不久，他也发出和 Jessi 签约的现场影片，宣告 Jessi 成为这个新生公司的第一位签约艺人。
本名朴载相的 PSY 从 2001 年出道至今，虽然是因为 2012 年一首「江南 Style」而在国际间爆红成为巨星，但他其实是专业横跨抒情歌、饶舌、创作乃至制作的原方位歌手。无论如何，很期待如今成为 P NATION 代表的他会如何为自己和 Jessi 打造未来的活动蓝图啊！
（照片与影片来源：@42psy42、TVDaily）
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