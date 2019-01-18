女心狙击！ TXT第四位成员TAEHYUN照片公开，粉丝：「JIN的眼睛，柾国的脸」
明星 2019年1月18日 星期五12:30 Sani
这次BIG HIT公开的新男团成员一个比一个帅，让人对TXT越来越期待了！
防弹少年团所属社BIG HIT自从1月11日开通新男团TXT的官方网站后，陆续通过网站和FB公开了4位成员的资讯，包含照片和影片，初步展现每一位成员的特点，不论颜值、风格、整体企划都很受好评！
第一位公开的YEONJUN：
同样是魅力单眼皮的SOOBIN：
韩美混血、拥有立体面庞的HUENINGKAI：
今天公开的第4位成员更是一露面就引起关注，不少粉丝表示在他身上看到了防弹的影子：「眼睛像JIN，其他部分有柾国的感觉」、「都不用听歌，看脸就被圈粉了」：
不过看动态就能感觉到，TAEHYUN有属於自己的独特气质：
还有粉丝顺势夸赞起所属社来，希望让大家对孩子们的未来放心，这种粉丝对公司的信任也很让人感动了：
TXT越来越有大发预感，期待更多成员的公开！
（图源：BIG HIT）
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