女心狙击！ TXT第四位成员TAEHYUN照片公开，粉丝：「JIN的眼睛，柾国的脸」

女心狙击！ TXT第四位成员TAEHYUN照片公开，粉丝：「JIN的眼睛，柾国的脸」

明星   2019年1月18日   星期五12:30   Sani   5

这次BIG HIT公开的新男团成员一个比一个帅，让人对TXT越来越期待了！

防弹少年团所属社BIG HIT自从1月11日开通新男团TXT的官方网站后，陆续通过网站和FB公开了4位成员的资讯，包含照片和影片，初步展现每一位成员的特点，不论颜值、风格、整体企划都很受好评！

第一位公开的YEONJUN：

同样是魅力单眼皮的SOOBIN：

韩美混血、拥有立体面庞的HUENINGKAI：

今天公开的第4位成员更是一露面就引起关注，不少粉丝表示在他身上看到了防弹的影子：「眼睛像JIN，其他部分有柾国的感觉」、「都不用听歌，看脸就被圈粉了」：

不过看动态就能感觉到，TAEHYUN有属於自己的独特气质：

还有粉丝顺势夸赞起所属社来，希望让大家对孩子们的未来放心，这种粉丝对公司的信任也很让人感动了：

TXT越来越有大发预感，期待更多成员的公开！

（图源：BIG HIT）

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留言/评论
  • Stan Ley
    有点CNBLUE 郑容和的 感觉
    1小时前
  • Rean Cleveland Chan
    Soobin & Taehyun有演員臉 😂
    2小时前
  • Julie Wang
    覺得比較像其他藝人
    2小时前
  • Kloe Lee
    所以媽媽是jin爸爸是果果囉？。？
    44分前
  • 임연지
    拜託不要再說什麼像防彈的誰誰誰了好不？ 是把師弟們當防彈的替代品嗎？
    48分前
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