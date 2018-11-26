Loco 也要入伍了！明年 2 月以义警身份当兵去
KPOP 2018年11月26日 星期一11:25 施乃琪
出道六年后 Loco 也即将面对兵役，喜欢他的话最近一定要把握能和他相处的时间啊！
经纪公司 AOMG 在今天（26 日）一早透露：「Loco 将於明年 2 月 7 日入伍，开始担任义务警察。」原来 Loco 不久前报考义警并顺利合格，明年预计先在论山训练所接受金处军事训练。
生於 1989 年的 Loco 是《Show Me The Money》史上第一个冠军，也因为身为场上难得的素人参赛者而备受关注。加入 AOMG 后 Loco 发表过许多首热门歌曲，无论是不是嘻哈乐迷应该都听过他和 MAMAMOO 华莎合作的这首 “Above Live” 吧？
为了广大的歌迷群，Loco 在明年入伍前计划有一连串的新歌计画，28 日就会和老友 Gary 时隔两年再度合体发行新歌，喜欢他们的话一定要继续关注哦！
（照片与影片来源：AOMG、TVDaily、@satgotloco）
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