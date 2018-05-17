tvN中了魔咒？这已经是第3次！新剧男二号纷纷卷入「性侵门」
韩剧 2018年5月17日 星期四13:00 Rui
男演员李曙原上个月因性骚扰共事的女演员并持凶器威胁对方而被警方立案，此案已在最近被移送检察院，而李曙原原本参演的tvN新剧《想要停止的瞬间：About Time》也发声决定让他「下车」。
李曙原因涉嫌对女艺人性骚扰正在接受调查中！确定从《音银》、新剧《About Time》下车！
李曙原上个月8日在酒席上试图强吻一名共事的女演员，在对方拒绝并向男友求助后，李瑞元又持凶器威胁对方，最终被赶到现场的警方控制并被立案。 警方近日已结束对此案的调查并以起诉建议将案件移送检察院。 昨晚李曙原的经纪公司昨晚公开道歉，表示李曙原本人对自己轻率的行为非常后悔，对受害人和广大粉丝感到非常抱歉，不过马上有网民指责李曙原在事发后还若无其事的主持《音乐银行》节目长达一个月， 可见根本就没有真心反省。
要说tvN电视台最近仿佛中了魔咒一般，但凡热议新剧都在开播前闹出风波，且都沾上了「性」这个让人避之不及的字眼。 先是《Cross》遇到了曹在显的性丑闻，他在新剧《Cross》中扮演男二，戏份较重。 等到曹在显亲口承认性侵丑闻后，tvN电视台至昨天都表示要等曹在显亲自发声明后才会做出决定。 事情爆发时候，该剧拍摄已经拍摄到了第9、10集，最后tvN不得不但已大量删减曹在显的戏份，最后以一场车祸让其扮演的角色离开银幕。 而原本备受关注的该剧也因为大幅度的剧情落得惨澹收场。
接下来又是IU和李善均主演的《我的大叔》，原本吴达洙要在其中扮演朴家三兄弟的大哥，但他被揭发性丑闻，剧组临时换角，还将原本拍摄播出的预告片全面下档，重新制作了新预告。后来又因行程过於紧迫甚至出现了打乱了拍摄计画导致停播。
「图：《想要停止的瞬间》、《Cross》、《我的大叔》」
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