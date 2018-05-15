脸红的思春期最新概念照＆曲目表闪电曝光！亲自包办全专辑词曲创作

脸红的思春期最新概念照＆曲目表闪电曝光！亲自包办全专辑词曲创作

KPOP   2018年5月15日   星期二11:33   施乃琪  

月初宣布回归消息后，脸红的思春期终於敲定了确切日期并公开概念照，久违的新造型真的让人眼睛一亮！

脸红的思春期在今天（15 号）一早，闪电公开了最新专辑〈Red Diary Page.2〉的概念照和完整曲目表。


这次脸红的思春期特地远赴以优美景致闻名的塞班岛，为新歌 MV 和主视觉取景；特别的是，主唱安智煐终於如愿以偿地换掉了招牌金发，和禹智润俐落潇洒的红发新造型搭在一起，整体而言比起过去的甜蜜少女模样，更多了清新而成熟的气质。


而〈Red Diary Page.2〉收录的七首歌曲中，除了最后一首乐器版外，有五首词曲都出自安智煐之手，而禹智润也贡献了一首 “Clip”，能唱能作果然是脸红的思春期始终火红的原因！

〈Red Diary Page.2〉即将於韩国时间 24 日傍晚六点发行，喜欢脸红的思春期就别错过罗！


（照片来源：Shofar Music）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 脸红的思春期最新概念照＆曲目表闪电曝光！亲自包办全专辑词曲创作
© 2018 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手