脸红的思春期最新概念照＆曲目表闪电曝光！亲自包办全专辑词曲创作
KPOP 2018年5月15日 星期二11:33 施乃琪
月初宣布回归消息后，脸红的思春期终於敲定了确切日期并公开概念照，久违的新造型真的让人眼睛一亮！
脸红的思春期在今天（15 号）一早，闪电公开了最新专辑〈Red Diary Page.2〉的概念照和完整曲目表。
这次脸红的思春期特地远赴以优美景致闻名的塞班岛，为新歌 MV 和主视觉取景；特别的是，主唱安智煐终於如愿以偿地换掉了招牌金发，和禹智润俐落潇洒的红发新造型搭在一起，整体而言比起过去的甜蜜少女模样，更多了清新而成熟的气质。
而〈Red Diary Page.2〉收录的七首歌曲中，除了最后一首乐器版外，有五首词曲都出自安智煐之手，而禹智润也贡献了一首 “Clip”，能唱能作果然是脸红的思春期始终火红的原因！
〈Red Diary Page.2〉即将於韩国时间 24 日傍晚六点发行，喜欢脸红的思春期就别错过罗！
（照片来源：Shofar Music）
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