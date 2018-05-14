《认哥》WINNER宋旻浩带来个人技…金希澈：帽子都借你了你给我看这个！

有著「WINNER的综艺师傅」、「个人技救世主」之称的宋旻浩，为大家展现模仿秀。可是，抛弃外貌、借他帽子的金希澈却表示：「都借你帽子了你给我看这个！」让现场陷入笑海之中。
YG娱乐旗下艺人柳炳宰、WINNER携手出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，已於上周六（12日）晚间播出。
Super Junior希澈表示：「让旻浩来个人技CPR一下」
宋旻浩说，他要模仿SNS上很有名的笑星高长焕，那独特的说话风格。
这一天，希澈刚好有戴帽子，宋旻浩询问他，能否把帽子借他戴一戴。
希澈爽快地答应了，拿下帽子的他…很邋遢，哥哥们受到「外貌冲击」！XD
来自四界八方的「责难」，李升勋更是忍不住从讲台上跑到希澈的位子说：「真是可爱～」（宝宝难过，宝宝不说）
徐章煇又再说了一次：「看吧，是不是很像史蒂夫・布希密！」这个，留给你们自己判断…XD希澈强调，他可是为了旻浩而摘下帽子呢，要好好做啊。
宋旻浩连忙表示抱歉，就为了这个要脱下帽子给他？！宋旻浩的个人技和金希澈的形象全毁，真的是徒留伤痛的会面啊XD
模仿秀悄悄的+1。在柳炳宰模仿BIGBANG GD的时候，也捕捉到宋旻浩在旁边表现出GD微小的POINT：害羞时候的小动作。太可爱了啦 > <
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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