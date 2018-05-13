首尔美食实吃评论 狎鸥亭罗德奥站-大韩剧场韩牛烤肉

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这次和我同行去首尔的小伙伴喜欢GOT7，所以我们也去朝圣了GOT7吃过、位於经纪公司1分钟不到距离的烤肉店『大韩剧场』。

说起来我跟小伙伴吃晚餐的时间差不多都是半夜了XD 这一天是看完圣圭舞台剧末放后去吃的。

当天可能因为是末放，白天都没甚么食欲吃东西。送完圣圭下班，差不多已经要11点了，肚子瞬间觉得超饿XD立刻呼唤计程车来到离公演场不到10分钟车程的大韩剧场吃烤肉！

**关於我去看圣圭舞台剧的心得可以看 : 圣圭『AMADEUS』，比我预想中更加出色的演出



我们点选了招牌的火花熟成韩牛牛里肌两人份。在阿珠妈帮我们准备的同时，我也去旁边的墙找到GOT7的签名。阿珠妈还有问我们是谁的粉丝喔！可惜当天GOT7有行程出国了 ~



接著阿就西拿著厚厚一块牛里肌来帮我们烤肉啦 ~







因为是火花熟成嘛~ 下一个瞬间就大火了 XD(店里其实灯光很昏暗，图片是直播影片截，画质不佳请大家见谅)



店家会将牛里肌剪成小块小块，就像是骰子牛肉块一样。接著摆上一点蔬菜以及韭菜，就可以开吃罗！(这里没清楚照片就是因为我们太饿了整个忘记拍)







实吃评论来了：牛肉吃起来新鲜，烤得不会太老，但因为考完是放在烤盘上大家还是要尽早吃完，不然牛肉放酒本来就会变硬。搭配热呼呼的韭菜一起吃真的很好吃呀！一旁的菇类、洋葱等等虽然份量不多但是可以在用餐过程中稍微解解腻。

如果大家是想要欢乐迷妹心态来用餐，我算是8成推荐这家餐厅的，虽然价格偏高一点，但偶像来吃过好几次的餐厅，我也来吃就是莫名的高兴！

如果大家是想单纯品尝烤韩牛，那我推荐大家选择其他的餐厅。主要是因为这边的牛肉会切成像骰子一样的大小，比较无法直接感受属於韩牛高级肉质的口感。

资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

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