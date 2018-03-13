EXID四月初回归！ 遗憾的是这次仍然没有率智
KPOP 2018年3月13日 星期二10:39 Sani
EXID要回归啦！ 这一次仍然是4人回归，不过看所属社的表态，很可能下一次回归就可以看到率智了！
今日，女团EXID所属社Banana Culture人士透露称：「EXID正在以4月初回归为目标进行准备。 率智还在手术后的恢复期，所以直到这一次活动都会是4人体制。 」
率智2016年12月被检查出有甲状腺机能亢进症，之后一直在进行治疗和休养，EXID从去年3月开始就以4人模式进行活动。
率智在去年11月的专辑《Full Moon》里参与了歌曲录音，但因为率智今年1月刚接受眼窝减压手术，目前还在恢复期、尚未完全消肿，所以这次就没有参与专辑录制。 不过据说率智的状况已经好很多，「估计下一张专辑就可以参加活动了」！
期待EXID的回归，也祝愿率智顺利恢复哦！
（图源：EXID FB）
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留言/评论
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每次都說下一次，都變狼來了啦… 不過還是健康最重要，率智一定健康回來
1小时前
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