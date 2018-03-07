新世代 JYP 男团火热出击⋯⋯Stray Kids 终於敲定出道日期！
KPOP 2018年3月8日 星期四10:06 施乃琪
JYP Entertainment 旗下新男团 Stray Kids 来势汹汹，光是推出预出道专辑时就人气火热，如今他们终於将要正式出道，快来抢先看看首张专辑的众多亮点！
JYP Entertainment 本周宣布，Stray Kids 将於 25 日抢先举行出道 showcase《Stray Kids UNVEIL [Op. 01 : I am NOT]》，并於 27 日正式发行首张专辑〈I am NOT〉。
〈I am NOT〉已经在昨天开放预购，除了 CD 外也收录了写真集、照片小卡，以及预购限定的海报与 20 张一本的明信片，丰富内容物构成超高的收藏价值。
在师兄 GOT7 即将回归之际，作为 JYP 时隔四年才再度推出的男团，Stray Kids 会带来什么样的出道作品呢？别忘了锁定他们的出道 showcase 啦！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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