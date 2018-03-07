《与神同行2》替换吴达洙&崔日华部分重拍！剧组：绝不找有污点演员

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一上映就赚足观众的眼泪，火速跻身历史票房TOP10榜的《与神同行》中大结局就埋下了要拍第2部的伏笔，而其实剧组也在拍摄第1部时考虑到演员们的行程安排，已经将第2部拍摄完毕，只等后期制作成后上映。

就在无数英民们翘首期盼这《与神同行2》8月上映之际，韩国文艺圈却大面积爆发反性侵「me too」运动，已经有不少知名演员中枪，而在《与神同行》中有著精彩表现的「判官」吴达洙就是其中之一。

为防止第2部上映时遭到抵制，也为了表示支援「me too」运动，还电影圈一个干净环境，《与神同行》剧组决定重拍第2部，把吴达洙的戏份全部删除。 而第1部中未亮相，第2部中将登场的崔日华，也同样因为性侵他人被删减了所有戏份，两人的相关镜头都将重拍。

吴达洙在影片中饰演判官一角，多和林元熙一同出镜，为此重新拍摄时林元熙也将到场。

剧组透露：「第2部定於8月上映，因此最晚3月末就要开拍，而且有很多CG画面，需要耗费较长的时间，考虑到这些重新开拍的日期绝对不会超过4月。 剧组正在接洽能让出品公司和制作公司都满意的演员，不会起用有性侵污点的演员，以防万一。 」

「图：《与神同行》、《火车》」

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