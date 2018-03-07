《与神同行2》替换吴达洙&崔日华部分重拍！剧组：绝不找有污点演员
电影 2018年3月7日 星期三09:55 Rui
一上映就赚足观众的眼泪，火速跻身历史票房TOP10榜的《与神同行》中大结局就埋下了要拍第2部的伏笔，而其实剧组也在拍摄第1部时考虑到演员们的行程安排，已经将第2部拍摄完毕，只等后期制作成后上映。
就在无数英民们翘首期盼这《与神同行2》8月上映之际，韩国文艺圈却大面积爆发反性侵「me too」运动，已经有不少知名演员中枪，而在《与神同行》中有著精彩表现的「判官」吴达洙就是其中之一。
为防止第2部上映时遭到抵制，也为了表示支援「me too」运动，还电影圈一个干净环境，《与神同行》剧组决定重拍第2部，把吴达洙的戏份全部删除。 而第1部中未亮相，第2部中将登场的崔日华，也同样因为性侵他人被删减了所有戏份，两人的相关镜头都将重拍。
吴达洙在影片中饰演判官一角，多和林元熙一同出镜，为此重新拍摄时林元熙也将到场。
剧组透露：「第2部定於8月上映，因此最晚3月末就要开拍，而且有很多CG画面，需要耗费较长的时间，考虑到这些重新开拍的日期绝对不会超过4月。 剧组正在接洽能让出品公司和制作公司都满意的演员，不会起用有性侵污点的演员，以防万一。 」
「图：《与神同行》、《火车》」
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留言/评论
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不找有污點的?
可是朱智勳曾吸毒不是嗎？
難道吸毒不算污點?
雖然他演得不錯就是
新聞連結
https://www.hk01.com/%E9%9B%BB%E5%BD%B1/150227/-%E8%88%87%E7%A5%9E%E5%90%8C%E8%A1%8C-%E6%9C%B1%E6%99%BA%E5%8B%9B%E6%9B%BE%E5%9B%A0%E5%90%B8%E6%AF%92%E8%A2%AB%E5%B0%81%E6%AE%BA-%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E6%8F%92%E6%B0%B4%E9%9D%A0-%E8%88%87%E7%A5%9E-%E7%BF%BB%E7%94%9F
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