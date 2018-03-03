先记下 iKON 今年日巡场次 今晚准备收下新歌礼物〈Rubber Band〉！
KPOP 2018年3月5日 星期一14:21 施乃琪
昨天刚成为音乐节目八冠王，今晚 iKON 就要公开送给粉丝的惊喜新歌了，iKONIC 都准备好了吗？在那之前，先来看看 IKON 今年也将举行的日本巡回演唱会资讯吧！
YG Entertainment 日前公布了 iKON 的日本巡回演唱会行程，今年的演出将於 8 月 25 日在福冈连唱两天揭开序幕，接著於 9 月 4、5 两日来到名古屋。
11 月 6、7 两日 iKON 将登上东京的武道馆开唱，最后他们则要於 12 月 22、23 两日，在大阪京瓷巨蛋为这次巡回划下句点，总计在 4 个城市举行 10 场演出。不过，本月 7 日 iKON 就会抢先发行去年的演唱会实况 DVD《iKON JAPAN DOME TOUR 2017 ADDITIONAL SHOWS》，为今年的巡回预热。
特别的是，今晚六点就要问世的新歌 “Rubber Band” 由成员 B.I 与师兄 WINNER 宋旻浩共同作词、作曲。YG Entertainment 透露：「最近两队一起越来越常一起创作，我们很期待 “Rubber Band” 是个开端，未来也会出现更多两队共同创作的歌曲。」
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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