WINNER李升勋 & Red Velvet Seulgi首次出击《丛林法则》！ 墨西哥篇4月播出
综艺 2018年2月23日 星期五11:05 Sani
今日，SBS宣布WINNER成员李升勋和Red Velvet成员Seulgi将一同出演《丛林法则》墨西哥篇，预计4月播出！
李升勋和Seulgi在音乐活动和综艺活动中都逐渐崭露头角，两人这次都是第一次参加《丛林法则》节目，他们会在丛林中展现出什么样的生存能力呢？
Red Velvet上个月刚刚发行《The Perfect Red Velvet》，凭主打歌《Bad Boy》达成三冠王，不愧是大势女团：
WINNER则宣布在3月回归，本月19日刚刚飞赴美国拍摄新歌MV，让人很是期待啊：
据悉，《丛林法则》的先锋小队将在3月初随金炳万族长一同前往墨西哥进行拍摄，节目接档目前on档的巴塔哥尼亚篇和随后的南国篇，在4月播出。
（图源：TV DAILY）
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留言/评论
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Seulgi會餓死吧！她那麽愛吃！😂😂😂
4小时前
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