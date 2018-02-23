WINNER李升勋 & Red Velvet Seulgi首次出击《丛林法则》！ 墨西哥篇4月播出

WINNER李升勋 & Red Velvet Seulgi首次出击《丛林法则》！ 墨西哥篇4月播出

综艺   2018年2月23日   星期五11:05   Sani  

今日，SBS宣布WINNER成员李升勋和Red Velvet成员Seulgi将一同出演《丛林法则》墨西哥篇，预计4月播出！

李升勋和Seulgi在音乐活动和综艺活动中都逐渐崭露头角，两人这次都是第一次参加《丛林法则》节目，他们会在丛林中展现出什么样的生存能力呢？

Red Velvet上个月刚刚发行《The Perfect Red Velvet》，凭主打歌《Bad Boy》达成三冠王，不愧是大势女团：

WINNER则宣布在3月回归，本月19日刚刚飞赴美国拍摄新歌MV，让人很是期待啊：

据悉，《丛林法则》的先锋小队将在3月初随金炳万族长一同前往墨西哥进行拍摄，节目接档目前on档的巴塔哥尼亚篇和随后的南国篇，在4月播出。

（图源：TV DAILY）

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留言/评论
  • Andy Chang
    Seulgi會餓死吧！她那麽愛吃！😂😂😂
    4小时前
  • 洪牙籤
    吳慶美 妳在追的叢林法則！
    4小时前
  • 謝宜真
    謝宜珊好期待野生李次長
    5小时前
  • 謝一瑄
    劉宜芳喔喔喔熊熊
    5小时前
  • 鄭淨云
    林麗彬小獅子🦁️
    15分前
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