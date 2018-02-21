iKON 重写近十年韩国乐坛史！蝉联 28 天音源榜冠军
KPOP 2018年2月22日 星期四12:06 施乃琪
十天以前，iKON 创下近十年来罕见的音源榜成绩纪录；如今，他们的纪录仍持续延伸，几乎已经要在音源榜首盘踞一个月了！
以本日（22 号）上午的数据为准，iKON 的正规二辑〈Return〉主打歌 “Love Scenario” 在 MelOn、Mnet、Genie、Soribada、Olleh、NAVER 以及 Monkey3 共七座音源网站的即时榜上仍高居第一，距离发片的 1 月 25 日已过了 29 天；不仅如此，在 Gaon 榜今年第七周 (2018.02.11-2018.02.17) 的数位综合榜、线上串流播放榜上，iKON 也凭 "Love Scenario" 蝉联了双周冠军。
2008 年 1 月 BigBang 发行的 “Last Goodbye”，在当时创下连续八周稳坐冠军宝座的纪录；如今 iKON 在瞬息万变的当代仍逼近师兄纪录的一半，有望成为打破纪录的第一组主角。
另一方面，iKON 回归迄今也已经在 Mnet《M! Countdown》与 SBS《人气歌谣》各夺下一座冠军奖杯，为本次回归更添亮眼纪录！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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