朱智勋、河智苑有望合作新剧《普罗米修斯：火的战争》！一同诠释谍战大片
韩剧 2018年2月21日 星期三09:02 JiaJia
这部电视剧预计投入300亿韩元，是一部描述脱北武官和情报局要员伪装成夫妇的谍报大片，这个设定感觉很酷炫，一起了解一下～
电视剧《普罗米修斯：火的战争》以北韩将打击美国本土为目标，因而开发洲际导弹为故事开端。北韩为了保有最后的技术，出动国内最顶尖的科学家前往巴基斯坦，随后却销声匿迹。不只北韩，有利害关系的各国情报员为了抢夺这些科学家，纷纷进行激烈较量，而韩国称此计画为「普罗米修斯」。
朱智勋收到男主角「朴勋」出演提案，他是北韩出身的武官，后来流亡韩国。
河智苑则收到女主角「蔡恩书」的出演提案，她是国家情报局的菁英要员。
而出演电影《移动迷宫》系列的韩裔美籍演员李起弘，则收到CIA菁英「Frank・李」出演提案。
脱北武官朴勋和国家情报局要员蔡恩书将伪装成夫妇，前往巴基斯坦。《普罗米修斯：火的战争》预计投入300亿韩元制作，并前往海外拍摄，将是一部让人激动并无法预测的谍战大片。目前讨论在KBS播出，选角完毕后将在5月份进行拍摄。
（图片来源：TVDaily）
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