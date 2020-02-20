【《寄生上流》記者會】宋康昊意外告白：「賦閒13個月，請給我工作吧！XD」

昨日，奧斯卡大獎電影《寄生上流》（另譯：上流寄生族）在首爾舉辦記者會，主演和導演一同到場，再次看到大家同台出現真的蠻奇妙耶！
《寄生上流》（另譯：上流寄生族）講的是兩個貧窮家庭和一個富裕家庭之間發生的故事，從去年開始陸續斬獲坎城影展金棕櫚獎等多個國際獎項，本月10日更被奧斯卡頒獎禮授予最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本和最佳國際影片的四項大獎，備受全球電影人矚目。
記者會上，奉俊昊提到早上剛剛收到馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）導演的來信：「說這段時間辛苦了、讓我好好休息，但是不要休息太久，因為大家都在期待下一部作品，稍微休息一下就趕快工作吧。 」令人忍俊不禁。
宋康昊表示很開心通過《寄生上流》（另譯：上流寄生族）讓全世界觀眾看到優秀的韓國電影，但被問及有沒有收到好萊塢的拍片邀約時，回答令人意外又爆笑：「先別說好萊塢了，國內快給我點工作吧！ 從去年2月拍完《寄生上流》（另譯：上流寄生族）到現在，已經13個月沒有工作了。 」想不到宋影帝也有找工作的煩惱啊！ XD
憑這部電影獲得青龍電影節最佳女主角等多個大獎的曹如晶說：「全國的人一起為我們的成果感到高興和祝賀，感覺自己真的做了一件大事，非常開心和幸福。 不過我連用韓語演戲都覺得難呢，可能很難去好萊塢發展了，還是想在國內多做作品。 」仍然謙虛的姿態令人敬佩~
李姃垠透露說，在國外參加頒獎禮時英語流暢的模樣全是臨時抱佛腳：「參加藝術指導工會獎（ADG）的時候像背台詞一樣背了一晚上的英語，好在結果還不錯。 」
（圖源：KSD）
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